Commercio Estero: gennaio import -3,2%, per calo energetici

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - A gennaio 2023 l'Istat stima una crescita congiunturale modesta per le esportazioni (+0,2%) e una flessione per le importazioni (-3,2%). . "Per l'import - commenta l'Istat - il calo su base mensile, il quinto consecutivo, deriva soprattutto dalla contrazione degli acquisti di energia, su cui incide favorevolmente la caduta dei prezzi del gas naturale allo stato gassoso". L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento moderato delle vendite verso l'area extra Ue (+0,8%), mentre le esportazioni verso l'area Ue sono in lieve diminuzione (-0,4%) Su base annuale l'export cresce del 15,3% in termini monetari e del 2,4% in volume. La crescita dell'export in valore è più sostenuta verso i mercati extra Ue (+20,5%) rispetto all'area Ue (+11,3%). L'import registra un incremento tendenziale dell'8,4% in valore - sintesi di un aumento del 17,2% per l'area Ue e di una contenuta flessione per quella extra Ue (-0,7%) - ed è pressoché stazionario in volume (+0,3%) (ANSA).