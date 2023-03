Commercio Estero: gennaio import -3,2%, per calo energetici (2)

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Nel trimestre novembre 2022-gennaio 2023, rispetto al precedente, l'export cresce del 2,9%, l'import diminuisce del 7,7.

L'Istat segnala poi che nel mese di gennaio 2023 i prezzi all'importazione diminuiscono del 3,5% su base mensile e aumentano del 4,6% su base annua (era +11,3% a dicembre 2022).

Si tratta della più ampia flessione congiunturale dei prezzi all'import dal 2005, da quando è disponibile la serie storica dell'indice ed è dovuta insieme alla netta decelerazione della crescita tendenziale "ai ribassi dei prezzi dei prodotti energetici; al netto di questi, la flessione congiunturale è modesta (-0,1%) e la crescita tendenziale più sostenuta (+5,8%)" commenta l'Istat.

"Su base annua - commenta ancora l'Istat - la crescita dell'export in valore accelera e si conferma superiore a quella dell'import per il secondo mese consecutivo. Il deficit energetico resta ampio ma l'avanzo nell'interscambio dei prodotti non energetici aumenta rispetto a un anno prima".

Tra i settori che contribuiscono maggiormente all'aumento tendenziale dell'export si segnalano: articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+53,9%), macchinari e apparecchi n.c.a. (+19,8%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+17,6%).

Su base annua, i paesi che forniscono i contributi maggiori all'incremento dell'export nazionale sono: Cina (+137,5%), Francia (+17,1%), Germania (+6,1%), Turchia (+48,2%), Svizzera (+14,4%) e Regno Unito (+16,0%). Le esportazioni verso il Giappone diminuiscono del 13,8% (ANSA).