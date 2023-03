Cgil: Cesa, Meloni smonta critiche pregiudiziali su fisco

(ANSA) - RIMINI, 17 MAR - "Una straordinaria relazione in una platea che ha saputo ascoltare. Meloni ha smontato le critiche pregiudiziali verso la riforma del fisco che va nella direzione non di coprire l'evasione, ma al contrario rendere "più conveniente" dichiarare piuttosto che evadere. Una riforma che tutela chi si trova nella fascia di reddito più debole e che tassi, senza privilegi, chi fa profitto senza creare lavoro e ricchezza. Rimodulare il reddito di cittadinanza non è contro i poveri, bensì una rivisitazione che ponga al centro il lavoro come unica forma di dignità della persona umana. Allo stesso tempo si intende mantenerlo per chi è impossibilitato a lavorare o a "rientrare" nel mondo del lavoro. Diversità di vedute con la CGIL ma, grazie ad una platea rispettosa, il tutto è avvenuto nell'alveo di un confronto leale e magari aspro, sale per una sana democrazia".

Così il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa. (ANSA).