Camere commercio:Cosenza,attività per internazionalizzazione

(ANSA) - COSENZA, 17 MAR - "In uno scenario globale che resta mutevole, l'export rimane un imprescindibile motore per l'economia italiana. Nei primi nove mesi del 2022 le esportazioni italiane sono cresciute del 21,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le imprese del Sud contribuiscono con una quota del 10% all'export nazionale e le esportazioni calabresi nei primi mesi di quest'anno hanno registrato un incremento del 36% rispetto ai dati del periodo pre-Covid, un trend che la Camera di commercio di Cosenza e Promos Italia intendono sostenere intensificando il sostegno all'export e alla digitalizzazione del tessuto imprenditoriale locale. L'obiettivo è migliorare la capacità di esportazione delle imprese di Cosenza e provincia ed aumentare il numero delle aziende esportatrici e delle loro quote di mercato all'estero". E' quanto riporta un comunicato dell'ente camerale cosentino.

"Con questo fine - è detto nel comunicato - la Camera di commercio di Cosenza ha dato vita al 'Programma per l'internazionalizzazione 2023', che prevede attività gratuite per le imprese di Cosenza e provincia. Il Programma si snoda in 6 linee di intervento: prima assistenza; formazione; business matching online; servizi digitali per l'export; finanza per l'internazionalizzazione ed eventi di valorizzazione del territorio. I servizi di prima assistenza consentiranno alle imprese di ottenere informazioni e un primo orientamento per individuare i migliori mercati esteri per il loro business, anche attraverso servizi di assistenza individuale".

"In merito alla formazione - riporta il comunicato - verrà proposto uno Short Master in 'Internazionalizzazione di impresa' con l'obiettivo di fornire a imprenditrici e imprenditori le competenze necessarie per l'approccio ai mercati esteri. Tra le nuove progettualità del 2023, si inserisce il progetto Inbuyer Digital, grazie al quale, attraverso una piattaforma, le imprese potranno incontrare online buyer esteri selezionati. I canali digitali rappresentano sempre più anche un'opportunità a sostegno della commercializzazione e della promozione internazionale dei prodotti e dei servizi aziendali, per questo motivo nel 'Programma per l'Internazionalizzazione 2023' sono previsti un serie di servizi funzionali a fare business internazionale attraverso i canali digitali. Nel quadro delle opportunità offerte dalla Camera di commercio di Cosenza nel 2023, si inseriscono anche i servizi di Finanza per l'internazionalizzazione, finalizzati ad offrire un'assistenza per l'accesso a bandi locali, nazionali e internazionali.

Infine, nel corso dell'anno la Camera di commercio di Cosenza, in collaborazione con Promos Italia, organizzerà degli eventi volti sia a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, sia a fornire informazioni sui temi dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione". (ANSA).