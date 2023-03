Appello Confindustria Cultura Italia per tavolo Meta-Siae

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "La preoccupazione per l'impatto che il mancato accordo tra Meta e Siae, e la conseguente rimozione o silenziamento dei contenuti musicali su Facebook e Instagram, è molto forte e i danni potrebbero essere ingenti per l'intera filiera musicale". Lo ha detto il presidente di Confindustria Cultura Italia, Innocenzo Cipolletta.

"Il dovere di un editore globale come Meta, così come il dovere di una società di gestione collettiva dei diritti come è Siae, è quello di agire sempre per facilitare l'accesso ai contenuti culturali e creativi e di assicurare il rispetto di tutta la comunità creativa e in quest'ottica la recente Direttiva copyright ha stabilito regole molto precise per le licenze di musica online che vanno seguite e rispettate" sottolinea Cipolletta.

"Il nostro auspicio pertanto - conclude il presidente di Confindustria Cultura Italia - è non solo che Siae e Meta trovino presto un accordo, ma che lo stesso sia garantito per tutta la filiera dell'industria musicale, tra cui anche i produttori discografici indipendenti che già un anno fa dichiaravamo a mezzo stampa che Meta utilizza i contenuti senza autorizzazione, nell'interesse del crescente mercato musicale in Italia e degli aventi diritto e delle stesse piattaforme. I contenuti culturali e creativi infatti rappresentano la ricchezza economica e sociale di un Paese, ma anche la ricchezza di tutte le piattaforme digitali". (ANSA).