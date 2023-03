ANSA/L'Ocse vede il pil 2023 a +0,6% e prezzi in frenata

(di Massimo Ricci) (ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il Pil dell'Italia dovrebbe confermarsi in territorio positivo anche nel 2023: cosa non scontata dopo i timori di questo autunno su un rallentamento della crescita europa dovuta alla crisi energetica. L'economia tricolore rallenterà dal 3,8% del 2022 allo 0,6% del 2023 per poi toccare l'1% nel 2024. Sono le stime delle prospettive economiche intermedie diffuse dall'Ocse a Parigi che parlano comunque di prezzi in frenata almeno nel prossimo anno.

L'inflazione dovrebbe infatti attestarsi dall'8,7% del 2022, al 6,7% del 2023, al 2,5% nel 2024.

Sebbene meno del previsto una contrazione del ciclo sarebbe già stato registrato secondo le analisi di Confcommercio negli ultimi due trimestri portando il Paese in recessione tecnica.

"Il primo trimestre del 2023 si configura come un periodo di rallentamento dell'attività economica - spiega l'associazione - anche nel mese di marzo il Pil è atteso in calo dello 0,3% rispetto al mese precedente mentre su base annua si registrerebbe una flessione dello 0,2%". Nel complesso il primo quarto del 2023 si chiuderebbe con una contrazione dello 0,3% congiunturale, confermando la "recessione tecnica". Le stime segnalano anche un calo dei consumi alimentari (-3,9%) a causa dell'inflazione. E, si avverte, non vanno trascurate le difficoltà del percorso di rientro della dinamica dei prezzi, "visto che anche a febbraio l'inflazione di fondo è stata in crescita" Nella zona euro, secondo l'Ocse, l'inflazione globale dovrebbe passare dall'8,4% del 2022, al 6,2% del 2023 al 3% del 2024 mentre la crescita mondiale dell'economia dovrebbe mantenersi al 2,6% quest'anno per salire al 2,9% nel 2024. "Una ripresa fragile", afferma insomma l'organismo internazionale e l'incertezza che circonda l'evoluzione della guerra in Ucraina e le sue conseguenze nel loro insieme costituiscono una questione di grande preoccupazione".

Scartato invece ogni rischio di "crisi sistemica" dopo il fallimento della Silicon Valley Bank. "Siamo in una situazione molto diversa dal 2008", afferma il capoeconomista, Alvaro Pereira. "Abbiamo una regolamentazione più forte, le banche centrali e i regolatori hanno imparato dalle crisi precedenti e gran parte delle banche mondiali sono ben capitalizzate". Anche se "possiamo assistere ad episodi di turbolenze, non consideriamo" il fallimento della banca statunitense "come un rischio sistemico al momento attuale". Quanto al Crédit Suisse "le autorità svizzere hanno reagito molto rapidamente per limitare i rischi di contagio". Tanto basta per portare l'Ocse a ritenere ancora essenziale l'intervento delle banche centrali: "le politiche monetarie devono restare restrittive fino a quando non si osserveranno chiari segni di riduzione duratura delle tensioni inflazionistiche sottostanti", è il monito. "Nuovi aumenti dei tassi di interesse restano ancora necessari in numerose economie, in particolare negli Stati Uniti e nella zona euro", sottolinea l'Ocse, aggiungendo: "Vista la lenta contrazione dell'inflazione sottostante, i tassi di riferimento sono probabilmente destinati a restare elevati per buona parte del 2024". Per l'organismo internazionale bisogna inoltre fare in modo che gli aiuti volti ad attenuare l'impatto dei prezzi alimentari e dell'energia siano "più mirati per chi ne ha più bisogno. Un miglior target e una opportuna riduzione del livello globale degli aiuti contribuirebbe a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, a tutelare gli incitamenti a ridurre il consumo di energia e a contenere un rilancio della domanda in periodi di elevata inflazione".

Per l'Italia comunque, sottolinea l'Ocse, un altro fattore è "molto importante": le riforme strutturali che devono proseguire perché rafforzano il dinamismo delle imprese".

(ANSA).