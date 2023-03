++ Fisco: Leo, saggio Iva zero per beni primari e infanzia ++

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Per i prodotti per l'infanzia, così' come i beni primari pensare ad un'aliquota zero a me sembra un intervento saggio da adottare". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo intervistato dal Sole 24 Ore sui prodotti che potrebbero rientrare nell'Iva zero nell'ambito della riforma fiscale. Per quanto riguarda più in generale la revisione dell'Iva, Leo ha detto che le aliquote del 5% e 10% "possono formare oggetto di rivisitazione": "abbiamo alcuni beni con aliquota al 22% - ha esemplificato - penso ad una bottiglia di acqua minerale, che si può ovviamente riportare nell'ambito del 10% dove carne pesce, ecc". (ANSA).