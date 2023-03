Professioni: ingegneri in ascesa, 250.000 nel 2023 (+1,2%)

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Professione ancora abbastanza appetibile, quella dell'ingegnere, in Italia: ad inizio 2023 , infatti, gli iscritti agli Albi della categoria tecnica sfiorano quota 250.000 (sono precisamente 249.054) con un incremento dell'1,2%, al confronto con l'anno passato. E, sempre rispetto al 2022, scende sì lievemente il numero di nuove iscrizioni (8.234 contro le 8.623 dell'annualità precedente), però, al tempo stesso, calano, in misura anche maggiore, le cancellazioni (4.462, mentre nel 2022 erano state 6.583): fattori questi che, sommati, producono un saldo positivo doppio, rispetto a quello registrato un anno fa. Lo si legge nel tradizionale rapporto annuale realizzato dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri. La distribuzione territoriale dei professionisti, si legge, "resta sostanzialmente invariata, in confronto all'anno scorso: circa il 41% degli iscritti appartiene ad un Ordine del Meridione, mentre poco più di un terzo è iscritto ad un Ordine provinciale settentrionale". E gli Ordini della Lombardia, "che conferma ancora una volta il primato di regione con il numero più elevato di iscritti (+2,3%), insieme a quelli del Lazio e della Campania, accolgono complessivamente oltre un terzo degli iscritti" della categoria.

