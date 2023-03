Pensioni: Enasarco, gli influencer diventino nostri iscritti

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - L'Enasarco (Ente di previdenza degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari) "ha la necessità di aumentare la propria base contributiva per la stabilità dei cinquant'anni che i ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia, ndr) ci impongono: attualmente stiamo perdendo le professionalità degli influencer, vorremmo coinvolgerli nella nostra base contributiva, per includere anche i giovani". A dirlo il presidente della Cassa pensionistica privata Alfonsino Mei, nel corso della convention ConsulenTia, che si è svolta a Roma, aggiungendo che "noi rappresentiamo il 77% dei lavori italiani, i nostri iscritti sono agenti di commercio, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi", e che "nel mese di agosto abbiamo approvato l'asset allocation e ci siamo preoccupati del portafoglio di copertura per pagare le pensioni".

Il vertice dell'Ente, recita una nota, ha, poi, affermato: "Stiamo investendo in economia reale sia per un ritorno finanziario, ma anche e soprattutto per dare quanta più assistenza possibile agli iscritti" e "ci stiamo adoperando ad effettuare una riqualificazione del patrimonio. Stiamo interloquendo con le Istituzioni regionali. in merito al programma sulle dismissioni", ha aggiunto con riferimento agli immobili di Enasarco. "Questa è per noi una criticità - ha proseguito - e, infatti, i ministeri ci chiedono di scendere nella percentuale sul patrimonio immobiliare detenuta e, nel frattempo, abbiamo anche la necessità di riqualificarlo. Stiamo cercando di non svendere i nostri asset immobiliari. Il Pnrr ci potrà aiutare in una ristrutturazione del nostro patrimonio immobiliare", ha chiuso Mei. (ANSA).