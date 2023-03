Nominati i quattro vicepresidenti di Legacoop Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Nel corso della riunione della direzione di Legacoop, che si è tenuta il 15 marzo a Bologna, è stata nominata la presidenza del gruppo è sono stati designati i quattro vicepresidenti. È stata confermata Michela Bolondi, presidente di Proges con sede a Parma, mentre le tre new entry sono Paolo Barbieri, presidente di Legacoop Estense e di Cpl Concordia, Adriana Zagarese, presidente del Comitato di gestione del Consorzio Integra che ha sede a Bologna, Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, che è stato indicato come vicepresidente vicario.

"Mi complimento con le e i vicepresidenti per la nomina: nel corso di questo mandato - dice Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna - ci aspettano sfide importanti e il loro contributo consentirà di affrontarle nel modo migliore potendo contare su persone esperte che svolgono con passione e dedizione il loro lavoro a favore delle cooperative e delle comunità". (ANSA).