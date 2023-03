Leo, lavorare per un incremento effettivo delle pensioni

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Per i pensionati bisogna fare qualcosa, lavorare su un incremento effettivo della pensione: spero e mi auguro che con la prossima legge finanziaria possiamo elevare l'ammontare che viene erogato per le pensioni". Lo ha detto il viceministro dell'economia Maurizio Leo a Porta a Porta. "E' un tema sentito e condivido le vostre preoccupazioni", ha aggiunto, rivolgendosi ad alcuni pensionati presenti in trasmissione. (ANSA).