Francia: Renaissance convinta che riforma pensioni passerà

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - La capogruppo dei deputati Renaissance all'Assemblea Nazionale, Aurore Bergé, si è detta "convinta" che la riforma delle pensioni verrà adottata dall'Assemblea Nazionale sostenendo tuttavia, in caso di bocciatura, andare al voto dopo lo scioglimento a suo avviso permetterebbe un "chiarimento".

"La mia convinzione è che si debba andare al voto" oggi.

"Sono convinta che se andiamo al voto avremo una maggioranza per adottare la riforma", ha dichiarato Bergé ai microfoni di Cnews, prima di recarsi alla riunione d'emergenza convocata all'Eliseo nel giorno della resa dei conti sulle pensioni. "Non una sola voce del nostro gruppo mancherà per approvare questa riforma", ha assicurato la capofila macronista. Quanto ad un eventuale scioglimento delle Camere, in caso di bocciatura del progetto di Emmanuel Macron, per Bergé sarebbe un "chiarimento". "Tutti comprendono che se decidiamo di passare al voto questo pomeriggio non abbiamo maggioranza all'Assemblea Nazionale, c'è una necessità di chiarimento", ha dichiarato ancora Bergé, rivolgendosi, in particolare, ai deputati Républicains. "Penso che per la chiarezza della destra francese, debbano votare (a favore della riforma) e penso, onestamente, coscientemente, che voteranno per questo motivo". (ANSA).