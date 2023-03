Fisco:sanzioni penali più leggere a imprese che collaborano(2)

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La norma, che vuole potenziare gli effetti premiali connessi all'adesione all'adempimento collaborativo, prevede in particolare l'individuazione di specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie per chi aderisce al regime e ha "tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l'esistenza dei relativi rischi fiscali". In materia di sanzioni penali la delega stabilisce inoltre di: attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso; attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto.

Per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, si prevede anche un'ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per i rischi di natura fiscale "comunicati preventivamente in modo tempestivo ed esauriente", fino alla loro "integrale non applicazione" se il contribuente ha avuto comportamenti "particolarmente collaborativi e trasparenti" e certificati da professionisti qualificati.

La delega punta anche a potenziare il regime di adempimento collaborativo: in questo senso si prevede, tra l'altro, un'accelerazione nella riduzione della soglia di accesso; la possibilità di consentire l'accesso al regime di adempimento collaborativo anche a società, prive di requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo; la possibilità di gestire in regime di adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi di imposta precedenti all'ammissione al regime. (ANSA).