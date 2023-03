Fisco:Cattaneo,finalmente riforma all'insegna di valori liberali

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Finalmente una riforma fiscale all'insegna dei valori liberali. Forza Italia ha lavorato per avere meno tasse e più semplici. Diminuiranno le aliquote Irpef, via l'Irap e poi ci sarà una tregua rispetto all'invadenza del fisco, che non può inseguire gli italiani fin dentro casa.

Questi i capisaldi della nostra riforma". Così Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg2. (ANSA).