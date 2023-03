Fisco: Urso, mobilitazione a prescindere poco comprensibile

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Mi sembra che a Rimini ci sia innanzitutto l'intervento del presidente del Consiglio. La prima cosa importante penso sia sempre quella di ascoltare e confrontarsi". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo a una domanda sulla mobilitazione dei sindacati sulla delega fiscale annunciata dal congresso della Cgil. "Una mobilitazione a prescindere sarebbe poco comprensibile per i lavoratori italiani", dichiara Urso a margine del convegno di Fare Futuro "La sovranità tecnologica e l'indipendenza nazionale". "Noi siamo impegnati a realizzare una politica industriale ed economica - continua il ministro - che faccia tornare al centro il lavoro e la produzione. Ed è questo il messaggio che il governo ha già dato con la manovra che ha puntato soprattutto a coloro che ne avevano più bisogno e quindi alla sostenibilità e alla coesione del sistema paese.

Questo riguarda anche gli altri provvedimenti che siamo mettendo in campo". (ANSA).