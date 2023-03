Fisco: Pella, ricetta Berlusconi torna ad essere vincente

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Minore pressione fiscale e maggiore semplificazione: la visione da sempre portata avanti dal Presidente Berlusconi torna a essere la ricetta vincente anche per l'approvazione della riforma fiscale del governo di centrodestra. La strada della sburocratizzazione garantisce, infatti, non solo più equità per tutti i cittadini ma anche più certezze e più stabilità per iniziative imprenditoriali, in particolare da parte di investitori esteri che diventano attratti da una cornice di regole semplici, chiare, univoche. In questo senso, anche la riforma della giustizia su cuI Forza Italia sta dando un importante contributo dovrà puntare allo stesso obiettivo, creando l'ambiente più favorevole possibile alla crescita del Paese". Lo afferma Roberto Pella, capogruppo in commissione Bilancio di Forza Italia (ANSA).