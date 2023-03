Fisco: Osnato, una riforma rivoluzionaria targata Fdi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Un fisco leggero, non vessatorio e che sia davvero al servizio dei cittadini. È la rivoluzione targata Fratelli d'Italia che grazie al governo Meloni può finalmente partire. La delega fiscale, da noi fortemente voluta e oggi approvata in Consiglio dei Ministri, è un tassello fondamentale per far crescere questa Nazione. Meno tasse a cittadini e imprese vuol dire più investimenti e più benessere.

La pressione fiscale in Italia è esageratamente alta: abbassandola sarà possibile anche ridurre l'evasione fiscale e il lavoro nero. Il superamento dell'Irap, la riduzione delle aliquote Irpef e dell'Ires sono passaggi determinanti in tal senso. Rivoluzionario sarà poi il rapporto tra Stato e cittadino, nell'insegna della fiducia e non di reciproca ostilità. Con noi il fisco sarà davvero amico delle persone". Lo afferma Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze a Montecitorio. (ANSA).