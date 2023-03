Fisco: Lollobrigida, sciopero? Legittimo ma no a pregiudizi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Le leggi prevedono il diritto allo sciopero. Il mio unico auspicio è che le posizioni che si assumono non siano mai pregiudiziali ma rientrino nel merito delle questioni". A dirlo è il ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda sul rischio di uno sciopero dei sindacati contro la riforma fiscale, fuori da Montecitorio.

"Esiste una legittima posizione su tutto - ha aggiunto - Non entrerò nel dibattito su questo. In linea di massima, la politica ha il compito di legiferare sulla base di un indirizzo conferito dal popolo che è sovrano. Poi è evidente che ogni corpo intermedio ha il diritto e la legittimità di obiettare e fare proposte alternative". (ANSA).