Fisco: Gusmeroli (Lega), la riforma è un cambio deciso di passo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Un vero cambio di passo rispetto a quanto fatto negli ultimi cinquant'anni: si riequilibra il rapporto cittadino/fisco, si semplifica accorpando scadenze, sfoltendo adempimenti e riducendo la pressione fiscale. Molte le proposte di Legge della Lega che trovano spazio nella delega: semplificazioni fiscali e accorpamenti di scadenze, abolizione microtasse, estensione ai dipendenti della Flat Tax incrementale, no-tax area uguale per dipendenti e pensionati, riduzione delle aliquote Irpef, compliance preventiva (pace fiscale) per due anni, cedolare secca sugli affitti commerciali, differenziazione nelle sanzioni a seconda della pericolosità ma anche abolizione dell'Irap, una storica battaglia della Lega".

Cosi Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega.

"Cambia la visione della modalità di lotta all'evasione oltre ai controlli, con un fisco semplice, più equo e meno esoso che diventa quindi concorrenziale rispetto all'evasione. Questa è una delega per la Riforma fiscale che spinge al rilancio dell'economia con riduzione anche di tassazione per chi fa nuova occupazione o investimenti in beni strumentali. Importante e significativo - rimarca Gusmeroli - che entri in delega la possibilità per i dipendenti, anche in misura forfettizzata, di dedurre le spese per la produzione del reddito: un modo per diminuire la differenziazione rispetto alla categoria dei lavoratori autonomi". (ANSA).