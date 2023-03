Fisco: Fratoianni, la delega è anticostituzionale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - La delega fiscale che va oggi in Consiglio dei ministri è "una manovra anticostituzionale perché va contro la progressività e continua ad aumentare le disuguaglianze nel Paese. Bisogna fare il contrario ed è l'ora di una iniziativa sulle grandissime ricchezze. Patrimoniale? Direi di sì, basta con la paura delle parole". Così il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, arrivando al congresso della Cgil.

"Non si tratta di mettere le mani nelle tasche degli italiani ma di chiedere a chi ha tantissimo di mettere qualcosa", in un intervento di "solidarietà", aggiunge. (ANSA).