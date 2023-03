Fisco: Foti, governo stupisce ancora per tempi e concretezza

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Ancora una volta il governo Meloni stupisce tutti per i tempi e per la concretezza delle riforme: quella del Fisco rappresenta una svolta che l'Italia attendeva da anni. Non basta il chiacchiericcio delle opposizioni a ostacolare un percorso preciso e voluto per la ripartenza della Nazione. Semplificazione, abbassamento della pressione fiscale e nuovo rapporto Stato-contribuente sono i punti cardinali della riforma fiscale che finalmente va incontro ai cittadini". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (ANSA).