Fisco: Fazzolari, nella riforma nessuna forma di patrimoniale

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Cosa c'è nella delega fiscale? Intanto voglio dire quello che non c'è. Non c'è nessuna forma di patrimoniale, palese o occulta, nessuna tassa aggiuntiva sulla casa. E lo dico perché questo non era per niente scontato". Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma, intervistato da Bruno Vespa a 'Cinque minuti'. "Nella legge delega fiscale del precedente governo avevamo una ipotesi di riforma del catasto che - ha sottolineato il senatore di FdI - avrebbe portato a una maggiore tassazione degli immobili, e nei programmi politici di altre formazioni politiche erano previste delle forme di patrimoniale. In questa legge di delega fiscale, approvata oggi dal Consiglio dei ministri, e che poi dovrà essere approvata dal Parlamento, invece, rispettiamo gli impegni che avevamo preso con gli elettori. Quindi, meno tasse per tutti e un rapporto più equilibrato tra Stato e contribuente". (ANSA).