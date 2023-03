Fisco: Fazzolari, Ires ridotta al 15% per chi crea lavoro

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - L'Ires al 24% per le imprese potrà scendere? "Sì ma non per tutti. La tassazione per le imprese rimarrà al 24% ma vogliamo ridurla di molto, anche di 9 punti, portandola quindi tendenzialmente al 15%, per quelle imprese che investono e assumono in Italia. Il messaggio che noi vogliamo dare è: per chi fa impresa, fa fatturato, fa utili, ma questo non ricade in ricchezza e posti di lavoro in Italia non può avere la stessa tassazione di chi fa impresa creando ricchezza e posti di lavoro in Italia". Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma, intervistato da Bruno Vespa a 'Cinque minuti'.

"Più assumi, meno paghi, più investi meno paghi - ha aggiunto in senatore di FdI -: sarà un incentivo alle imprese ad assumere in Italia in modo stabile con contratti a tempo indeterminato".

(ANSA).