Fisco: Cattaneo (Fi), riforma è il fischio d' inizio

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Finalmente oggi arriverà in Cdm la riforma fiscale e Forza Italia non ha fatto mancare le sue proposte. Diminuiranno le aliquote Irpef, si va verso una semplificazione e un alleggerimento del peso fiscale e per quanto riguarda il comparto industriale, Forza Italia chiede da tempo l'abolizione dell'Irap. Tutto quello che abbiamo discusso e condiviso in campagna elettorale ora lo stiamo mettendo in pratica. Ma questa riforma non è il punto d'arrivo: è il fischio di inizio. Poi dovranno seguire i decreti attuativi, è un lavoro che ha una prospettiva di legislatura, c'è tutto il tempo per definire i dettagli sia con la maggioranza che con i sindacati e le parti sociali. Vogliamo dare all'Italia un fisco più leggero, più semplice e soprattutto regole che non cambino ogni anno e che fanno impazzire tutti, cittadini e imprenditori". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, a Uno Mattina su Rai1. (ANSA).