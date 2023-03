Conte, riforma fisco recessiva, pronti a scendere in piazza

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - "Scenderemo in piazza con i sindacati, da soli e con tutti gli altri partiti che vorranno opporsi" perché la delega fiscale proposta dal governo è "un progetto recessivo per il paese che favorisce le fasce più agiate: abbiamo una controproposta per un fisco più equo e progressivo". Così il leader M5s Giuseppe Conte a margine del congresso di Rimini della Cgil annunciando la proposta di introdurre un "vincolo perché non si superino le 50 volte" di differenza nel "trattamento retributivo. Non possiamo permettere che ci sia un divario di 2-3-500 volte tra il top management e l'ultimo degli operai all'interno della stessa azienda". (ANSA).