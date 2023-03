Conte a opposizioni,troviamo intese su lavoro, clima e fisco

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Sono pienamente d'accordo sul fatto che la partita del lavoro oggi si giochi sulle tutele. Dobbiamo abbracciare il lavoro nella sua dimensione integrale, senza differenze tra quello dipendente e quello autonomo e questo toglierebbe anche la prospettiva del regime forfettario autonomo". A dirlo dal palco della Cgil di Rimini è il leader del M5S Giuseppe Conte che elenca i tre temi sui quali ci potrebbe essere un maggiore accordo tra le opposizioni.

Oltre al tema del lavoro, Conte dice che si dovrebbe fare un fronte comune contro "questa riforma fiscale" del governo.

"Scenderemo in campo anche noi per contrastarla - avverte - e credo che su questo dovremmo trovarci tutti perché aggiunge inquità a iniquità". Poi, Conte ricorda la sua battaglia, anche da premier, contro l'uso del contante, tema evocato dal leader della Cgil Maurizio Landini per combattere l'evasione fiscale.

"Noi abbbiamo creato PagoPA - racconta - anche se non abbiamo criminalizzato chi usa il contante, ma usarlo è regressione.

Bisogna incentivare i pagamenti elettronici", propone.

Altro possibile punto d'accordo è la lotta contro i "cambiamenti climatici" perché bisogna ritrovarsi e difendere "le tecnologie eco-compatibili". "Vedi Carlo - incalza Conte rivolgendosi a Calenda - riaprire le centrali a carbone ci rallenta". "L'obiettivo di ogni forza progressista è battere la destra conservatrice", conclude. (ANSA).