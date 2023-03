Confindustria: con Siemens altre '100 Giornate Evolution'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Siemens Digital Industries Italia e Confindustria "hanno rinnovato l'accordo'Smart Factory Siemens - 100 Giornate Evolution 2023': si rafforza la collaborazione iniziata nel 2018 che ha al centro la trasformazione digitale delle imprese e che durerà per un altro anno ancora". L'accordo - spiega una nota - in coerenza con il Pnrr "punta sulla condivisione di casi concreti di applicazione delle tecnologie digitali per l'industria manifatturiera e percorsi di formazione personalizzati in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle aziende, con focus su realtà aumentata, edge computing, intelligenza artificiale, digital twin fino al metaverso industriale. In particolare, Siemens offrirà alle imprese di Confindustria e ai Digital Innovation Hub di Confindustria la possibilità di organizzare 100 giornate dedicate alla conoscenza dei vantaggi della digitalizzazione per le imprese manifatturiere interessate ad approfondire e investire nelle tecnologie abilitanti l'Industria 4.0".

"Grazie alle misure 4.0 di supporto agli investimenti, alla creazione di competenze e all'attività di ricerca e innovazione - commenta il vicepresidente di Confindustria per le filiere e medie imprese, Maurizio Marchesini - in questi anni tante imprese hanno innovato processi produttivi e modelli di business. Ma ne abbiamo ancora tante, soprattutto pmi, da coinvolgere in questo percorso". (ANSA).