Confcooperative Fedagripesca, ministro ci tuteli da norme Ue

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Un appello al ministro Lollobrigida affinché "si faccia promotore di una posizione fortemente critica nei confronti delle ultime proposte normative della Commissione Europea, in materia di riduzione dei fitosanitari e degli imballaggi in plastica, così come quelle che tendono a penalizzare le filiere del vino e della carne, senza fare distinzione tra l'uso moderato e l'abuso di prodotti considerati dannosi per la salute". Lo ha detto il presidente della federazione agricola di Confcooperative, Carlo Piccinini, che associa oltre 3 mila cooperative agroalimentari e della pesca per un fatturato di oltre 32,6 miliardi, nell'incontro con il ministro. "Il ministero della Sovranità alimentare - ha aggiunto Piccinini - è chiamato a tutelare il nostro sistema agroalimentare da tutte quelle iniziative che prescindono da approfonditi studi di impatto e che, senza tener conto delle difficoltà in cui le nostre aziende si trovano ad operare, rischiano di avere conseguenze incalcolabili sulla sicurezza degli approvvigionamenti".

Da qui la proposta di Piccinini al ministro per orientare le risorse pubbliche destinate al settore agroalimentare a quelle specifiche realtà produttive che investono sull'Italia, generano indotto locale e vendono prodotti frutto di una filiera davvero tutta italiana. Secondo il presidente, "è auspicabile che almeno le risorse di competenza del Masaf vadano a premiare chi può fregiarsi del brand Made in Italy, sfruttando gli strumenti di tracciabilità per ascrivere l'italianità ai soli processi produttivi in cui l'origine dei fattori della produzione sia garantita e certificata, dalla materia prima alla trasformazione" Una rivendicazione avanzata dalla cooperazione, che si fonda "sulla rilevanza e sul ruolo che le cooperative rivestono nella costruzione e preservazione del patrimonio culturale ed economico del Paese". Per il presidente "un concetto così preziosova necessariamente valorizzato e assistito da interventi di politica economica destinati a chi può realmente fregiarsi del brand Made in Italy". (ANSA).