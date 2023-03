Banche: Bcc Mediocrati, approvato il bilancio 2022

(ANSA) - RENDE, 16 MAR - È di 6.942.530 euro l'utile lordo della Bcc Mediocrati al 31 dicembre 2022 (netto 5.676.742 euro).

A quella data la banca, il cui Cda ha approvato il bilancio 2022, operava con un attivo di oltre un miliardo di euro, intermediando masse (raccolta+impieghi vivi) per 1 miliardo e mezzo di euro. Il patrimonio netto si attesta oltre i 58,2 milioni di euro e fondi propri per 69,3 milioni di euro.

"Si tratta di un risultato - è detto in una nota della Bcc Mediocrati- che conferma la capacità reddituale dell'Istituto e permetterà, alla fine dell'esercizio, di procedere ad un sostanzioso incremento del patrimonio della Banca".

"Risultati più che significativi - afferma il presidente dell'istituto Nicola Paldino - che dimostrano come la Banca di Comunità sia sempre al centro del territorio, di cui è cassaforte e, al tempo stesso, leva di sviluppo. Il risultato di bilancio ci permetterà di assistere di più e meglio le famiglie e le piccole imprese e sarà uno strumento importante a disposizione del direttore Rosario Altomare e dei vice direttori Stefano Morelli e Gabriella Pastore che, col supporto di tutte le donne e gli uomini della Bcc Mediocrati, sapranno ottenere i migliori risultati auspicabili".

L'Istituto - aggiunge i presidente - ha aperto il nuovo anno con la certificazione 'Great Place to work' che ci è stata attribuita dopo un approfondito ed anonimo ascolto delle opinioni dei collaboratori e dopo un'attenta analisi delle politiche gestionali. Nei prossimi tre anni lavoreremo per aumentare il volume dei prestiti a favore della nostra comunità". (ANSA).