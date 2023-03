Abi:Colombani, revoca mandato Intesa è questione associativa

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - "La revoca del mandato sindacale ad Abi decisa da Intesa Sanpaolo è una questione associativa. Si tratta di un fatto preoccupante per quanto riguarda il nostro sistema di relazioni sindacali, da sempre contraddistinto da un elevato livello di condivisione e innovazione, soprattutto perché avvenuto alla vigilia della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale". A dichiararlo è il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani.

"Auspichiamo - aggiunge - che si creino prontamente le condizioni per una ricomposizione nella controparte datoriale, necessaria ad impostare un negoziato in grado di cogliere i risultati che le lavoratrici ed i lavoratori si attendono dopo aver dato un contributo fondamentale in un periodo segnato da profondi cambiamenti per il settore". (ANSA).