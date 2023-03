Abi: Furlan, non siamo protagonisti dell'impasse creato

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - "Respingiamo qualsiasi tesi che ci vede protagonisti dell'impasse che si è creato in Abi. La nostra priorità è la tutela e la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori e la tenuta della categoria". Lo afferma il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan, nel corso del consiglio regionale a Palermo.

"Per farlo - aggiunge - crediamo indispensabili relazioni sindacali costanti e costruttive a livello nazionale e nelle aziende dove, in tutte, abbiamo e comunque sempre ricerchiamo un dialogo aperto e propositivo".

Uilca auspica che, pur in questa situazione, "Abi e Intesa Sanpaolo trovino le condizioni per garantire un confronto con le organizzazioni sindacali costruttivo ed equilibrato e lavora in questa direzione". (ANSA).