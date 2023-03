++ Schlein,riforma fisco costosissima e favorisce chi sta meglio

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - "La cosa più preoccupante" della delega fiscale è "il sorprendente compromesso che sono riusciti a trovare, per ora parlano di flat tax sugli aumenti ma in prospettiva indicano quella come strada e intanto tolgono uno scaglione" ma "è una baggianata dire che si abbassano le tasse a tutti": così si "favorisce chi sta meglio, chi ha redditi più alti vedrà maggior guadagno". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso del dibattito al congresso della Cgil di Rimini. "Altro problema è che è costosissima, non si capisce se intendano farla tagliando ulteriormente a scuola e sanità".

