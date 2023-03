++ Fisco:sanzioni penali più leggere a imprese che collaborano +

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, per le imprese che aderiscono alla 'cooperative compliance', e che hanno tenuto comportamenti non dolosi e lo comunicano tempestivamente al Fisco. E' uno degli "effetti premiali" previsti nella bozza della delega sulla riforma fiscale per i contribuenti che aderiscono all'adempimento spontaneo, un regime attualmente riservato ai soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro. La delega punta tra l'altro anche a ridurre questa soglia. (ANSA).