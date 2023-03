++ Fisco: sanzioni penali,va considerata impossibilità pagare ++

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nella revisione delle sanzioni penali tributarie si darà specifico rilievo all'ipotesi di "sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso".

E' quanto si indica nella bozza della delega al governo per la riforma fiscale, che fissa i principi e criteri per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, sia amministrativo che penale. Per le sanzioni penali, inoltre, si indica di attribuire specifico rilievo anche "alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto". (ANSA).