++ Fisco: Mef,evasione diventa preventiva, non più repressiva ++

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Con l'istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell'adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all'evasione fiscale che diventa preventiva e non più repressiva". Lo afferma il Ministero dell'economia e delle finanze in una nota sull'ok in cdm della delega al governo per la riforma fiscale. (ANSA).