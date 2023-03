++ Fisco: Landini, mi sono rotto di pagare per chi non paga ++

(ANSA) - RIMINI, 16 MAR - La questione fiscale "è punto di fondo: lo dico in modo molto secco, il Paese sta in piedi con le tasse che pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati. Io mi sono rotto le scatole, non ci sto più che sono io che pago le tasse anche per quelli che non le pagano, quando le potrebbero pagare più di me". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso dell'incontro con i leader dell'opposizione al congresso, tra gli appalusi e la standing ovation della platea.

Il fisco è "il nuovo patto di cittadinanza", aggiunge. (ANSA).