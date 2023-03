Spagna: ok dei sindacati alla riforma delle pensioni (2)

(ANSA) - MADRID, 15 MAR - Sul tema si è pronunciato oggi anche il premier Pedro Sánchez, impegnato a Lanzarote (Canarie) in un vertice bilaterale tra Spagna e Portogallo. "Finora, tutte le volte che si è parlato di sistema pensionistico pubblico è stato per applicare tagli", ha detto, "mentre questo accordo dimostra che le cose si possono fare in modo diverso". Sanchez ha aggiunto che la riforma, oltre a "rivalorizzare" le pensioni, ne garantisce la "sostenibilità a medio termine".

"Con questo accordo, dimostriamo che si possono applicare riforme in favore della maggioranza sociale del Paese".

Da parte sua, il ministro della Previdenza Sociale si è detto convinto che la riforma spagnola sarà un "modello di riferimento" anche per altri Paesi in cui si sta affrontando l'argomento di eventuali modifiche al sistema pensionistico, tra questi "l'Italia". (ANSA).