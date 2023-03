Spagna: colosso tessile Inditex, utili record malgrado Russia

(ANSA) - MADRID, 15 MAR - Il gigante spagnolo del tessile Inditex ha ottenuto nel 2022 un profitto netto di 4,1 miliardi di euro, una cifra superiore del 27% rispetto all'anno precedente e un record nella storia del gruppo, stando ai principali media iberici. La multinazionale fondata da Amancio Ortega, proprietaria di marchi come Zara, ha presentato in una nota i risultati del primo anno fiscale con la figlia Marta Ortega come numero 1: esercizio in cui Inditex ha raggiunto un record di vendite, con un volume pari a oltre 32 miliardi di euro e una crescita registrata in tutte le aree geografiche in cui è presente. Tali risultati sono arrivati nonostante lo stop alle operazioni in Russia dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina, con la vendita delle proprie attività in quel Paese.

