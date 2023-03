Riapre Nova Coop ad Alessandria, dopo la ristrutturazione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 MAR - Riapre da giovedì 16 marzo il punto vendita Nova Coop di via Sclavo ad Alessandria, dopo la ristrutturazione, diventando un Superstore. L'inaugurazione, oggi, alla presenza di Lucia Ugazio, vicepresidente Nova Coop, e del sindaco Giorgio Abonante. Chiuso temporaneamente dal 31 dicembre 2022 per consentire il completamento dei lavori di riqualificazione che hanno interessato il complesso del centro 'Gli Archi', in attività dal 1991, l'intervento ha coinvolto l'intero isolato e modificato il layout della galleria. Estesa la superficie di vendita occupata da 2.700 a 3.000 metri quadrati; costruito un corpo di fabbrica separato da 1000 per ospitare le attività che completano l'offerta commerciale.

Un punto vendita più ecologico ed efficiente a livello energetico, con una revisione completa dell'impianto luci; sostituiti gli impianti refrigerati con l'introduzione di banchi frigo che usano gas refrigeranti naturali ad anidride carbonica; revamping completo dell'impianto di riscaldamento. Il tetto è stato coperto con 850 pannelli fotovoltaici per un impianto da 350 kW. Il valore economico complessivo della ristrutturazione è di circa 14 milioni. Una cinquantina i nuovi assunti, in buona parte alessandrini, che si aggiungono ai 60 già presenti nel punto vendita. Nel parcheggio 200 posti auto (48 coperti su via Sclavo e 160 su via Boves). (ANSA).