Istat, retribuzioni lorde di fatto IV trimestre +1% su anno

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - L'aumento delle retribuzioni resta largamente al di sotto di quello dei prezzi nel quarto trimestre, determinando la perdita del potere d'acquisto delle buste paga dei lavoratori dipendenti. E' quanto emerge dalle tabelle Istat sulle retribuzioni lorde di fatto nel quarto trimestre del 2022, secondo le quali sono aumentate dello 0,4% sul trimestre precedente e dell'1% su base tendenziale.

"Il costo del lavoro aumenta in termini tendenziali dell'1,1% - si legge -, e la crescita della componente retributiva (+1%) è leggermente inferiore a quella degli oneri sociali (+1,4%); questi ultimi, a seguito di un contenimento delle agevolazioni contributive messe in campo per favorire la ripresa produttiva, stanno gradualmente ritornando ai livelli pre-Covid".

Le retribuzioni lorde di fatto sono la somma della componente continuativa e della componente saltuaria od occasionale delle retribuzioni (mensilità aggiuntive, incentivi all'esodo, arretrati, premi, gratifiche e altro). (ANSA).