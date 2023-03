Istat: M5s, governo non deregolamentizzi contratti lavoro

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Nell'ultimo trimestre del 2022 sono tornate a crescere le assunzioni con contratto a tempo indeterminato: +166mila, pari al +1,1%, dice l'Istat.

Contestualmente, sono calati gli accordi a termine, -36mila (-1,2%). Guarda caso, ciò si è verificato proprio quando, dopo lo stop per la pandemia, dal 1° ottobre sono tornati in vigore gli effetti del decreto Dignità che ha proprio tale fine.

Leggiamo con preoccupazione che il Governo Meloni intende deregolamentare la disciplina dei contratti a termine. Ancora una volta, per ragioni di mero stampo politico, l'esecutivo va a colpire una misura del M5S che intende dare più diritti alle lavoratrici e ai lavoratori. Evidentemente, a questa maggioranza piacciono persone ricattabili e sfruttate". Lo afferma in una nota Riccardo Tucci, deputato del M5S in commissione Lavoro.

(ANSA).