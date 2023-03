Istat, in calo stranieri che acquisiscono cittadinanza italiana

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Nel 2021 il saldo naturale della popolazione straniera è positivo in tutte le regioni. A livello nazionale il tasso di crescita naturale si attesta al 9,2‰ (ovvero 9,2 per 1000 abitanti) e varia dal +11,3‰ del Veneto al +5,3‰ della Sardegna. Il decremento della componente naturale si riscontra in modo marcato nelle province autonome di Bolzano/Bozen e Trento, che dal 2019 al 2021 passano entrambe dal 13‰ al 10‰; il calo meno evidente si registra in Sardegna (dal 5,5‰ al 5,3‰). Emerge dal report dell'Istat "Stranieri residenti e nuovi cittadini: caratteristiche demografiche e distribuzione territoriale - anno 2021" Le nascite di bambini da genitori entrambi stranieri si concentrano nelle regioni dove non solo la presenza straniera è più diffusa e radicata, ma dove sono anche più avanzati i processi di integrazione: nel Nord-est (20,6% del totale delle nascite) e nel Nord-ovest (20,1%). L'Emilia-Romagna ha l'incidenza più alta di nati stranieri (24,0%), la Sardegna la più bassa (4,4%). Il tasso di natalità nel complesso della popolazione residente straniera è pari all'11,2‰. Il primato è detenuto dal Veneto (13,0‰), seguito dalla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dall'Emilia-Romagna con il 12,9‰. In Sardegna si rileva il valore più basso (7,4‰). (ANSA).