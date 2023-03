Francia: Véran, governo cerca una maggioranza sulle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 15 MAR - Il governo francese cerca "più che mai" di ottenere il sostegno di una "maggioranza naturale" per condurre in porto la riforma delle pensioni: è quanto dichiarato oggi dal portavoce del governo, Olivier Véran, nel giorno della settima mobilitazione nazionale dei sindacati contro il progetto, che prevede l'innalzamento progressivo dell'età pensionistica da 62 a 64 anni.

"Più che mai il governo cerca di fare in modo che una maggioranza naturale possa sostenere questa riforma urgente e cruciale per il nostro Paese", ha affermato Véran, al termine del consiglio dei ministri a Parigi. La commissione mista paritaria del parlamento sta attualmente cercando un compromesso sul testo di legge. Dopo il via libera del Senato, la riforma delle pensioni deve infatti passare domani al vaglio dell'Assemblea Nazionale. L'esponente del governo ha anche scaricato sulle spalle della sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, "la responsabilità politica" di trovare una soluzione allo sciopero dei netturbini, accusandola di "imporre" ai cittadini le tonnellate di spazzatura lasciate in strada nella capitale. (ANSA).