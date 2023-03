Francia: pensioni, ore decisive fra parlamento e piazze

Giornata cruciale per il conflitto sulla riforma delle pensioni in Francia: la Cmp, Commissione mista paritaria, composta da 7 deputati e 7 senatori, è già riunita per trovare un compromesso sul testo definitivo da sottoporre ai due rami delle camere da domani.

Contemporaneamente, nelle piazze, ottava giornata di mobilitazione con scioperi e manifestazioni, per far recedere il governo dal suo proposito proprio alla vigilia della possibile votazione in Parlamento.

Se il Senato ha approvato lo scorso fine settimana il testo della legge, l'Assemblea Nazionale non ha la stessa maggioranza assoluta per il governo e deve cercare in queste ultime ore i voti mancanti fra la destra moderata dei Républicains. Se i deputati non avranno i numeri, il cammino per il governo sarà in salita e rischia di condurre verso un voto di fiducia sulle pensioni.

Quest'ultima eventualità viene definita "molto pericolosa" dai sindacati, vista la contrarietà della maggioranza dei francesi all'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni.

Agenzia ANSA Francia: a Parigi caos rifiuti per sciopero netturbini Spazzatura straripante, immondizie e cartoni ammassati sul marciapiedi, è l'effetto dello sciopero dei netturbini contro la riforma delle pensioni di Macron

Se la partecipazione ai cortei è andata scemando negli ultimi 10 giorni, resta alto il livello di disagio per i cittadini per l'astensione dal lavoro di alcune categorie: dai trasporti, il tasso più elevato di scioperanti si è trasferito al settore dell'energia - diverse pompe di benzina sono già in riserva - e della nettezza urbana.

L'effetto dello sciopero dei netturbini a Nantes

Ieri sera, visto l'accumularsi di immondizie anche nelle strade di Parigi, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha chiesto alla sindaca della capitale, Anne Hidalgo, di procedere con la precettazione di personale della nettezza urbana.Per la manifestazione di Parigi - prevista da Invalides a place d'Italie - i servizi di informazione degli Interni hanno previsto l'arrivo nella capitale di almeno 1.400 "elementi radicali" vicini all'ultrasinistra, "gilet gialli", black bloc e "casseur". Rafforzate le misure di sicurezza e il dispositivo di protezione di polizia e gendarmi.