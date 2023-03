Fisco: Speranzon (FdI), riforma è priorità Governo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "La riforma fiscale è una delle priorità di questo governo, come ha ripetuto oggi il presidente Meloni in Aula alla Camera nel corso del question time. Stiamo lavorando a un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti, riduzione della pressione fiscale ma soprattutto un fisco vicino alle famiglie ed alle imprese. In particolare per queste ultime ribadiamo un messaggio chiaro: più assumi, meno paghi". Così ai tg Rai il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. (ANSA).