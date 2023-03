Fisco: Paita, riforma è copia e incolla del lavoro di Draghi

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Almeno a giudicare dai titoli, quella annunciata dalla maggioranza è un copia e incolla della riforma del fisco di Draghi e del lavoro portato avanti in Parlamento sulla delega fiscale: evidentemente il Governo non è in grado di elaborare una proposta autonoma". Lo ha detto Raffaella Paita, capogruppo di Azione-Italia viva, a Sky Start.

"Credo che, alla fine, la flat tax sarà poca cosa perché le risorse a disposizione sono davvero molto modeste - ha aggiunto - I proclami fatti in campagna elettorale si scontrano con la realtà. Sul fisco, come su tutti i temi, noi del Terzo polo siamo come sempre aperti al confronto nel merito, quindi se la riforma sarà sostanzialmente quella di Draghi ne ragioneremo certamente. Sicuramente lavoreremo sui contenuti per alleggerire la pressione fiscale e semplificare il sistema. Intervenire sul fisco è vitale per cittadini e imprese", ha concluso. (ANSA).