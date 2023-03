Fisco: Meloni, revisione Ires per global minimum tax

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Dal primo gennaio 2024 ci sarà la global minimum tax che è una importante novità approvata in Europa che però rende necessaria una revisione dell'Ires per non comprimere la competitività delle imprese". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni replicando a una interrogazione di Forza Italia sul fisco. "Intendiamo ridurre l'aliquota Ires - ha spiegato - sugli utili non redistribuiti che vengono impiegati in investimenti qualificati e in nuove assunzioni a tempo indeterminato. Più assumi, meno tasse paghi allo Stato". (ANSA).