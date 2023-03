Fisco: Liris (FdI), bene Meloni, sarà una rivoluzione

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Ottimo l'intervento di oggi del presidente Meloni sulla delega fiscale, durante il question time alla Camera. Il governo si prepara a varare una riforma del fisco poderosa. Una rivoluzione che prevede la modifica dell'Ires, l'entrata in vigore dal 2024 della global minimum tax, cioè una imposta globale minima per le multinazionali per non compromettere la competitività delle nostre imprese su scala globale. Poi l'Introduzione del 'più assumi, meno paghi', ossia una misura che permetterà alle aziende che assumono di pagare meno tasse allo Stato. Tante le novità che coinvolgeranno famiglie, imprese, cittadini. Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: meno tasse, più crescita, più fiducia tra fisco e contribuenti e più equità". Lo dichiara il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio di Palazzo Madama. (ANSA).