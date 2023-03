Fisco: Fratoianni, solo in Italia la patrimoniale è un tabù

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Il presidente Usa Biden ha annunciato una tassa del 25% sui redditi dei miliardari per finanziare la riforma sanitaria e un lieve aumento del prelievo sui redditi superiori ai 400mila dollari annui. A Strasburgo 130 eurodeputati hanno firmato una petizione per chiedere l'introduzione di una tassa sulle grandissime ricchezze in tutta l'Unione Europea: 1,5% sui patrimoni superiori ai 50 milioni. È incredibile non averne sentito parlare. Perché in Italia per troppi media, ma anche per una parte della politica progressista, la parola "patrimoniale" è ancora una bestemmia. E quindi non si pronuncia e non se ne parla". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

"Mentre proprio persino negli Usa, nella patria del capitalismo - prosegue il leader di SI - è caduto il tabù, in Italia si fa ancora molta fatica. Anzi avanza la flat tax e i favori fiscali ai più ricchi. Eppure dovrebbe essere chiaro che non esiste alternativa alla destra - conclude Fratoianni - senza giustizia sociale; e non esiste giustizia sociale senza aumentare il contributo dei più ricchi per aiutare chi ha di meno. Ma fa così tanta paura questa cosa?". (ANSA).