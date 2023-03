Fisco: falsa associazione sportiva era ristorante, sanzioni

(ANSA) - LIVORNO, 15 MAR - Falsa associazione sportiva ma vero ristorante. Così a Livorno una Asd (Associazione sportiva dilettantistica che gode di regimi fiscali peculiari) organizzava cene ma senza dichiarare nulla al fisco. Secondo la guardia di finanza ha evaso imposte su ricavi di oltre 1 milione di euro in due anni, rimasti 'a nero', ed altri 100.000 euro di Iva. Inoltre nei controlli sono stati trovati lavoratori irregolari.

Tra le incongruenze con le caratteristiche di associazione anche l'assenza di titolo di soci per gli avventori del ristorante. Le Fiamme Gialle hanno quindi disconosciuto la natura di 'ente non commerciale'. Gli accertamenti sono durati tre mesi e hanno riguardato i flussi finanziari, l'analisi della documentazione extracontabile e l'individuazione dei lavoratori e dei "clienti" a cui venivano somministrati alimenti e bevande in regime di sleale concorrenza nei confronti degli operatori economici in regola, anche col Fisco.

Contestate anche violazioni in materia giuslavoristica (c'erano tre lavoratori privi di regolari contratti) e valutaria (per diversi i mesi i lavoratori sono stati pagati in contanti, non utilizzando i pagamenti tracciabili) per cui sono scattate sanzioni amministrative per 30.000 euro.

In buona sostanza, spiega la GdF di Livorno, è stato fatto un uso distorto dello strumento associazionistico solo per eludere il fisco e fare concorrenza sleale alle analoghe attività imprenditoriali che rispettano le norme. L'ente è stato riqualificato in soggetto esercente "di fatto" un'attività d'impresa, con conseguente rideterminazione della base imponibile ai fini Ires, Irap ed Iva. E' pure emersa l'assenza di partecipazione alla compagine sociale diversamente dalle associazioni reali in cui i soci contribuiscono alle decisioni della vita associativa e alla volontà collettiva dell'ente.

